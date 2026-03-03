Sant’Egidio del Monte Albino, fermata la moglie di Francesco Vitolo: indagata per omicidio

La moglie, 54 anni, è stata fermata ed è attualmente indagata per omicidio: si trova nel carcere di Salerno.

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Vitolo, il 60enne deceduto nella notte tra sabato e domenica nella sua abitazione a Sant’Egidio del Monte Albino. La moglie, 54 anni, è stata fermata ed è attualmente indagata per omicidio: si trova nel carcere di Salerno.

Era stata proprio la donna a chiamare il 118. I sanitari, giunti nell’abitazione, avevano trovato l’uomo nel bagno, riverso e sanguinante. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, Vitolo è morto poco dopo.

Secondo l’ipotesi formulata dai Carabinieri e dalla Procura di Nocera Inferiore, coordinatrice dell’inchiesta, la donna avrebbe colpito il marito con un coltello da cucina al culmine di un diverbio familiare. L’arma è stata sequestrata nell’abitazione.

Restano però diversi punti da chiarire. Dalla prima ispezione esterna del medico legale è emersa una ferita da taglio al costato giudicata poco profonda, forse non sufficiente, da sola, a determinare il decesso. Un elemento che rende centrale l’autopsia, fissata per giovedì, e che dovrà accertare con precisione le cause della morte, anche alla luce dei problemi cardiaci di cui l’uomo soffriva.

Vitolo, imprenditore conosciuto e stimato, era anche maestro di judo, cintura nera sesto dan e arbitro federale. Viveva nella villetta di famiglia con la moglie e uno dei due figli della coppia. La comunità resta scossa, mentre gli inquirenti lavorano per fare piena luce sulla vicenda.