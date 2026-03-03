Sant’egidio del Monte Albino: Francesco Pepe nominato Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo al Senato

La cerimonia di consegna si è svolta nella prestigiosa Sala Zuccari, all’interno del Senato della Repubblica, contesto di alto valore istituzionale e simbolico.

Importante riconoscimento per Francesco Pepe, insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo nell’ambito del Gran Premio Internazionale Leone d’Oro di Venezia.

Pepe ha condiviso il momento con personalità di primo piano del panorama istituzionale, economico e culturale, tra cui il presidente del CONI Giovanni Malagò, l’amministratore delegato di Bper Banca Gianni Franco Papa, l’imprenditore italo-canadese Benny Marotta, fondatore del Gruppo Solmar, il maestro pasticcere Iginio Massari, il ministro dell’Agricoltura dell’Albania Andis Salla e il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi.

Nel suo intervento, Pepe ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l’orgoglio di aver potuto portare all’attenzione di rappresentanti istituzionali e imprenditori il nome di Sant’Egidio del Monte Albino e la tradizione del Fusillo Sangiliano, simbolo identitario del territorio e della sua cultura gastronomica.

L’impegno, ha assicurato, proseguirà nel solco della valorizzazione delle eccellenze locali e della promozione di una tradizione che rappresenta un patrimonio autentico della comunità. Un ringraziamento è stato infine rivolto alla Commissione del Leone d’Oro di Venezia per aver riconosciuto il valore del percorso intrapreso.