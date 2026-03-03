Scafati. Aggredito mentre va a prendere la figlia a scuola: paura e rabbia in un post social

Un racconto carico di indignazione e preoccupazione sta facendo il giro dei social dopo un episodio avvenuto in pieno giorno a Scafati, nei pressi delle scuole di via Sant’Antonio Abate.

Un racconto carico di indignazione e preoccupazione sta facendo il giro dei social dopo un episodio avvenuto in pieno giorno a Scafati, nei pressi delle scuole di via Sant’Antonio Abate.

A denunciare l’accaduto è una residente della zona, che parla di un fatto “increscioso e pauroso” avvenuto nel quartiere in cui vive, descritto come “abbandonato a se stesso”. Secondo quanto riportato nel post, due persone a bordo di uno scooter avrebbero avvicinato un uomo che stava andando a prendere la figlia all’uscita da scuola. Uno dei due avrebbe improvvisamente sferrato un violento colpo al volto del padre, descritto come un “cittadino perbene, un lavoratore”, per poi allontanarsi.

Nel messaggio si racconta che poco dopo sarebbe arrivato il compagno dell’autrice del post, trovando l’uomo con il volto insanguinato.

La denuncia si conclude con un appello accorato: chi ha visto o sa qualcosa parli, affinché i responsabili vengano individuati.

Al momento si tratta di un racconto affidato ai social, che ha suscitato numerose reazioni tra i residenti, tra richieste di maggiore sicurezza e solidarietà nei confronti della vittima.