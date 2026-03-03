Studentessa della Federico II muore in Erasmus a Córdoba: lutto per Emma Cerretelli

La giovane, originaria di Castel del Piano, è morta nell’ospedale della città spagnola dove era stata ricoverata nel reparto di cardiologia in seguito a un infarto.

Profondo cordoglio all’Università degli Studi di Napoli Federico II per la scomparsa di Emma Cerretelli, 24 anni, studentessa del quarto anno di Medicina Veterinaria, deceduta durante un periodo di Erasmus a Cordoba.

La giovane, originaria di Castel del Piano, è morta nell’ospedale della città spagnola dove era stata ricoverata nel reparto di cardiologia in seguito a un infarto. Secondo quanto emerso, non avrebbe manifestato in precedenza particolari problemi di salute.

Iscritta al corso di Medicina Veterinaria presso l’ateneo partenopeo, Emma stava vivendo un’esperienza di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus. In un messaggio pubblicato sui social, studenti e personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria hanno espresso «profondo dolore e immensa tristezza per la prematura scomparsa di una brillante studentessa», ricordandone l’entusiasmo, la determinazione, l’amore per Napoli e per gli animali, oltre alla disponibilità e al sorriso che, scrivono, «resteranno impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori».

Il rettore e l’intera comunità accademica della Federico II hanno diffuso una nota ufficiale per manifestare vicinanza alla famiglia e agli amici della giovane, stringendosi in un «sincero e commosso abbraccio».

Cordoglio anche da parte della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che sui social ha espresso profonda tristezza per la morte della studentessa, sottolineando il coraggio e la curiosità che l’avevano spinta a intraprendere l’esperienza Erasmus, «incontro, dialogo e condivisione», simbolo di apertura e fiducia nel futuro.

Una perdita improvvisa che lascia sgomenta la comunità accademica napoletana e quella di origine della giovane, unite nel ricordo di una ragazza descritta come solare, determinata e appassionata del suo percorso di studi.