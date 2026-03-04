10eLotto, tre vincite in Campania: 6mila euro a Mercato San Severino

La dea bendata sorride alla Campania con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 3 marzo sono state centrate tre vincite per un totale di 20mila euro.
A Casapulla, in provincia di Caserta, è stato realizzato un 7 da 8mila euro in via Nazionale Appia. A questi si aggiungono due colpi da 6mila euro ciascuno: uno a Mercato San Severino, in corso Umberto I, e l’altro a San Martino Valle Caudina, in corso Vittorio Emanuele, entrambi grazie a due “6 Doppio Oro”.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 32,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 718 milioni da inizio anno.