Cava. Appello per Bimba: cucciola di 6 mesi cerca una famiglia

Dalla nascita è stata legata ai mobili di casa per gran parte della giornata, insieme alla sua compagna di disavventura.

Si cerca un’adozione per Bimba, dolce cagnolina di sei mesi, futura taglia media. Dalla nascita è stata legata ai mobili di casa per gran parte della giornata, insieme alla sua compagna di disavventura. I volontari sono intervenuti per sottrarla a quella condizione di sofferenza e oggi si trova in canile, in una situazione certamente migliore rispetto al passato, ma ancora in attesa di una vera famiglia.

«Questa cucciola ha vissuto il peggio e ora rischia di passare la vita in canile – ha spiegato Teresa Salsano del Canile di Cava –. Bimba merita il meglio: è buonissima con i suoi simili e con le persone».

La cagnolina si affida già sterilizzata, vaccinata e microchippata. L’appello è rivolto a chi desidera offrirle una casa e una seconda possibilità.

Per informazioni è possibile contattare il numero 331 8029453 (lasciare un messaggio).

