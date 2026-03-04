Cava. Appello per Bimba: cucciola di 6 mesi cerca una famiglia

Si cerca un’adozione per Bimba, dolce cagnolina di sei mesi, futura taglia media. Dalla nascita è stata legata ai mobili di casa per gran parte della giornata, insieme alla sua compagna di disavventura. I volontari sono intervenuti per sottrarla a quella condizione di sofferenza e oggi si trova in canile, in una situazione certamente migliore rispetto al passato, ma ancora in attesa di una vera famiglia.

«Questa cucciola ha vissuto il peggio e ora rischia di passare la vita in canile – ha spiegato Teresa Salsano del Canile di Cava –. Bimba merita il meglio: è buonissima con i suoi simili e con le persone».

La cagnolina si affida già sterilizzata, vaccinata e microchippata. L’appello è rivolto a chi desidera offrirle una casa e una seconda possibilità.

Per informazioni è possibile contattare il numero 331 8029453 (lasciare un messaggio).