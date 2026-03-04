Confisca da oltre 200 milioni: sequestri anche a Salerno

Sono stati sequestrati anche a Salerno diversi immobili nell’ambito della confisca da oltre 200 milioni di euro disposta dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione.

A finire nel mirino del provvedimento, i fratelli Pellini, imprenditori operanti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Il Gico del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli ha apposto i sigilli a 8 aziende tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone, nonché 75 terreni, 70 rapporti finanziari, 72 autovetture, 3 imbarcazioni e 2 elicotteri.

Secondo le indagini della Dda, parte delle ricchezze sarebbe frutto del traffico illecito di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Il provvedimento, per un valore complessivo di 204.914.706 euro, rappresenta l’epilogo di un lungo iter giudiziario avviato nel 2017. Nel 2024 era intervenuta una sentenza della Cassazione che aveva disposto la restituzione dei beni per un vizio formale.

La Dda di Napoli, ritenendo tuttora sussistenti i presupposti della misura e permanenti gli elementi di pericolosità qualificata e di sproporzione patrimoniale, ha disposto una nuova e approfondita ricognizione patrimoniale, estesa anche ai nuclei familiari.

Nel maggio 2024 la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli ha nuovamente sequestrato i beni e, con decreto depositato il 19 febbraio 2026, al termine dell’istruttoria camerale, ha disposto la confisca, ribadendo la perdurante pericolosità dei soggetti, la strutturale e significativa sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo e i redditi leciti dichiarati, nonché l’inidoneità delle giustificazioni difensive a dimostrare in modo plausibile e documentalmente riscontrabile la provenienza delle risorse impiegate.