Corbara. Giuseppe Lombardi racconta la sua rinascita in un libro

Corbara – Dopo anni di lotta personale, Giuseppe Lombardi originario di Corbara ha trasformato la sua esperienza in un messaggio di speranza: lunedì scorso ha consegnato il manoscritto del suo primo libro alla Cate Mitrice, pronto per la pubblicazione.

Nel volume, Lombardi ripercorre oltre undici anni della sua vita segnati dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, offrendo una testimonianza diretta di resilienza e rinascita. L’obiettivo è chiaro: raggiungere soprattutto i giovani che si trovano a combattere con droghe, alcol, gioco d’azzardo o altre passioni che rischiano di diventare distruttive.

«Ci sono sempre mille soli al di là delle nuvole» racconta Lombardi, citando un proverbio indiano che lo ha accompagnato durante il periodo più buio della sua vita. La sua storia evidenzia come, anche nei momenti più difficili, sia possibile trovare la forza di rialzarsi, grazie alla fede e alla volontà di cambiamento.

L’autore annuncia inoltre che tutti i ricavati del libro saranno devoluti a sostegno di persone in difficoltà, sottolineando il desiderio di restituire quanto ricevuto e di aiutare chi lotta per uscire dalle proprie dipendenze.