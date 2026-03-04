Domenico, primi esiti dell’autopsia: nessuna lesione al cuore. Oggi i funerali, attesa Meloni

Non sono emerse lesioni macroscopiche al muscolo cardiaco né il presunto taglio al ventricolo sinistro di cui si era parlato nelle scorse settimane. È quanto riferito dal medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia di Domenico Caliendo, al termine della prima fase dell’autopsia eseguita al Secondo Policlinico di Napoli.

Il piccolo, 2 anni e mezzo, era morto lo scorso 21 febbraio all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore. L’esame autoptico, durato circa tre ore, ha visto la partecipazione di 25 tra periti e consulenti di parte.

Oggi i funerali al Duomo di Nola

La salma è stata restituita alla famiglia e oggi, mercoledì, alle ore 15 si terranno i funerali nel Duomo di Nola. Attesa la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, salvo impegni istituzionali dell’ultima ora.

Alle esequie parteciperà anche il cardinale Domenico Battaglia, che era stato vicino alla famiglia fin dai primi momenti, mentre a presiedere il rito sarà il vescovo di Nola, Francesco Marino.

Intanto il collegio dei periti nominati dal gip Mariano Sorrentino ha chiesto 120 giorni per depositare la relazione conclusiva. Un secondo accesso è previsto per il 28 aprile, quando verranno effettuate ulteriori valutazioni sui campioni anatomopatologici, passaggio ritenuto decisivo per chiarire l’intera vicenda.