Eboli, oggi l’ultimo saluto a Matteo Ginetti: funerali nella chiesa di San Bartolomeo

Si terranno oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 11.30, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, i funerali di Matteo Ginetti, il 29enne di Eboli tragicamente scomparso in un incidente stradale lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto di Battipaglia. Il corteo funebre partirà alle 11 dalla casa del commiato di via Achille Grandi.
Le indagini
Nelle scorse ore è stata eseguita l’autopsia sulla salma del giovane, come disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno. L’esame autoptico, svolto presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, dovrà chiarire con precisione le cause del decesso.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il 29enne avrebbe perso il controllo dell’auto, impattando contro il guardrail. Successivamente sarebbe stato investito da un’altra vettura in transito, forse dopo essere sceso dall’abitacolo.
Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti degli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli, impegnati a ricostruire quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica.