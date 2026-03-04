Funerali di Domenico, Giorgia Meloni al Duomo di Nola: presenti le autorità

Sono in corso nel Duomo di Nola i funerali del piccolo Domenico Caliendo, in una cattedrale gremita e avvolta da un silenzio carico di commozione.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata poco prima dell’inizio della celebrazione, accolta dal prefetto di Napoli Michele di Bari. La premier ha salutato i genitori del bambino, stringendosi a loro in un momento di profondo dolore, per poi prendere posto accanto alle autorità presenti.
In chiesa anche il sindaco di Nola Andrea Ruggiero, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi.
A presiedere la funzione è il vescovo di Nola Francesco Marino. Sull’altare anche l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, che nei giorni scorsi è stato vicino alla famiglia, impartendo al piccolo l’estrema unzione.