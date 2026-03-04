Furti notturni al supermercato: arrestati due operai dai Carabinieri nel Napoletano

A Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, i Carabinieri hanno arrestato due operai ritenuti responsabili di furti aggravati ai danni del supermercato Sole365 di via Diocleziano.
L’indagine prende avvio dalla segnalazione del referente dell’area tutela del patrimonio societario della catena, che si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Napoli Rione Traiano per denunciare ammanchi ripetuti e costanti di merce all’interno del punto vendita.
Dalle prime verifiche interne è emerso che le anomalie si verificavano prevalentemente durante l’orario notturno. I militari hanno quindi predisposto un servizio mirato di osservazione, appostandosi in abiti civili nei pressi della struttura commerciale.
Dopo alcune ore di monitoraggio, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su due operai dell’azienda incaricata del rifornimento degli scaffali.
Secondo quanto ricostruito, i due dipendenti — rispettivamente di 41 e 49 anni — si sarebbero avvicinati più volte alle proprie autovetture parcheggiate nelle vicinanze del supermercato, caricando merce sottratta poco prima dagli scaffali.
I Carabinieri sono intervenuti bloccandoli sul posto.
Nell’auto del 41enne è stata rinvenuta merce per un valore di circa 90 euro.
Nel veicolo del collega, invece, i prodotti sottratti ammontavano a circa 450 euro.
I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.
La merce recuperata è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.
Gli arrestati sono attualmente in attesa di giudizio, come previsto dalla normativa vigente.