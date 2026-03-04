Furti tra Cava e Nocera, nuovo tentativo in via Del Rosso: divelta una cassaforte in una villetta

Quando il fenomeno dei furti in appartamento tra Cava de’ Tirreni e le città limitrofe sembra attenuarsi, arriva puntuale un nuovo episodio a riaccendere l’allarme. È accaduto nella serata di lunedì 3 marzo, con un tentativo di intrusione in via Giuseppe Del Rosso, nella zona che incrocia via Salvo D’Acquisto, nei pressi della casetta dell’acqua.

Uno scatto fotografico, circolato tra i residenti, ritrarrebbe due uomini in fuga mentre scavalcano il cancello di un condominio. Non è escluso che si tratti degli stessi soggetti – o di un’altra banda in azione nella stessa fascia oraria – che si sarebbero poi spostati in un’area poco distante, dove è stato messo a segno un furto in una villetta di viale Europa.

In quest’ultimo caso i malviventi sono riusciti a entrare nell’abitazione e a divellere una cassaforte dal muro, portandola via. Un modus operandi che ricalca episodi già registrati nelle scorse settimane, come riporta “RTA Live”.

Secondo quanto riferito da cittadini e gruppi di controllo di vicinato, sarebbe ormai prassi per le bande spostarsi rapidamente tra Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore, sfruttando le arterie di collegamento e le diverse vie di fuga per far perdere le proprie tracce, soprattutto dopo eventuali avvistamenti.

Da qui l’ennesimo appello alle forze dell’ordine affinché vengano predisposti posti di blocco lungo le principali vie di scorrimento che collegano direttamente le due città, nel tentativo di arginare un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i residenti.