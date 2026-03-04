Incidente sulla Tangenziale di Napoli: due feriti, traffico in tilt. Riaperta dopo due ore le tre corsie verso Pozzuoli

Incidente tra due camion e un bus sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in codice giallo. Traffico paralizzato e riapertura a tre corsie verso Pozzuoli.

Scontro tra due camion e un autobus è il bilancio non gravi sulla Tangenziale di Napoli, provocando il ferimento di due persone e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 9 di questa mattina, mercoledì 4 marzo, nei pressi dell’uscita di Agnano, in direzione Pozzuoli.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autocarri e un bus sono rimasti coinvolti in un tamponamento che ha immediatamente congestionato il traffico lungo l’arteria.

Secondo le prime informazioni, i due feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Intervento dei soccorsi e traffico paralizzato

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale della Tangenziale di Napoli, le ambulanze del 118 dell’Asl Napoli e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno stabilizzato i feriti e disposto il trasferimento in ospedale. Contestualmente, i mezzi incidentati sono stati rimossi con l’ausilio del carro attrezzi, consentendo il graduale ripristino della circolazione.

Tangenziale riaperta a tre corsie verso Pozzuoli

La Tangenziale è stata riaperta a tre corsie in direzione Pozzuoli dope le 12.00 e il traffico è progressivamente tornato alla normalità, dopo ore di rallentamenti e code.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi tecnici e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Nonostante i disagi per gli automobilisti, la macchina dei soccorsi ha funzionato con tempestività, evitando conseguenze più gravi.