L’ultimo saluto al piccolo Domenico, Nola si ferma nel silenzio

Un silenzio assordante ha avvolto piazza Duomo a Nola per l’ultimo saluto al piccolo Domenico. Migliaia di persone si sono radunate sin dalle prime ore del mattino davanti alla cattedrale, stringendosi attorno alla famiglia in un dolore composto ma palpabile.

File ordinate, sguardi bassi, mani strette attorno a un fiore o a un peluche. Molti indossavano una maglia con il volto sorridente del bambino e la scritta “Il nostro guerriero”, simbolo di una battaglia affrontata con coraggio nonostante la tenera età.

L’ingresso della piccola bara bianca, portata a spalla dal padre, ha spezzato il silenzio con un lungo applauso, vibrante e liberatorio, che ha accompagnato il feretro fino all’interno della chiesa. Al centro della navata la bara; accanto, la madre Patrizia, piegata dal dolore, mentre accarezzava il legno bianco in un gesto che ha commosso l’intera comunità.

Presenti le istituzioni: i sindaci dell’area nolana, il primo cittadino di Nola Andrea Ruggiero e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Nel pomeriggio è attesa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La funzione sarà celebrata dai vescovi Francesco Marino, guida della diocesi locale, e Mimmo Battaglia.

«È un momento molto doloroso per tutta la comunità campana, per la città di Napoli, per la città di Nola, per tutta l’area metropolitana», ha dichiarato Manfredi. «Adesso è il momento del cordoglio e della sobrietà. Ci vuole grande rispetto per il dolore della famiglia, poi le responsabilità andranno valutate nella sede opportuna».

In piazza si susseguono testimonianze di vicinanza: «Hanno tolto un figlio a una mamma, come si può andare avanti», dice una donna stringendo un fiore. «Non dimentichiamoci domani di questa famiglia», aggiunge un anziano arrivato da un paese vicino. Parole che raccontano una ferita collettiva.

Il lungo corteo e l’abbraccio silenzioso della città restituiscono l’immagine di una comunità unita nel dolore. Nel bianco di quella bara, l’innocenza spezzata di un bambino e l’amore immenso che lo ha circondato. Un amore che, al di là dell’ultimo applauso, continuerà a vivere nel ricordo di chi era lì, in quel silenzio che dice più di ogni parola.