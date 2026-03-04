Marco Masini al Centro Commerciale LeBolle di Eboli per il firmacopie di “Perfetto Imperfetto”

Appuntamento al Centro Commerciale LeBolle di Eboli con Marco Masini per la presentazione e il firmacopie del nuovo album Perfetto Imperfetto. L’incontro è in programma venerdì 6 marzo alle ore 18.

Il nuovo lavoro discografico segna un’evoluzione personale e musicale per il cantautore, con un percorso incentrato sul tema del cambiamento. Il progetto nasce dalla collaborazione con una nuova generazione di artisti e con un team che ha affiancato Masini nella sperimentazione di sonorità diverse, offrendo una narrazione più matura e rinnovata.

L’evento darà ai fan la possibilità di incontrare l’artista e far autografare le copie del disco in un momento di confronto diretto con il pubblico.