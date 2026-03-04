Nocera Superiore, aperte le candidature per il Servizio Civile Universale: otto posti disponibili

A Nocera Superiore sono ufficialmente aperte le candidature per il Bando 2026 del Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

A Nocera Superiore sono ufficialmente aperte le candidature per il Bando 2026 del Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. I progetti, della durata di 12 mesi, rappresentano un’opportunità concreta di crescita personale e professionale al servizio della comunità.

Il Servizio Civile costituisce un’importante esperienza formativa, capace di coniugare impegno civico, acquisizione di competenze e orientamento al mondo del lavoro. L’Amministrazione comunale è riuscita a ottenere l’attivazione di progetti che consentiranno a otto giovani volontari del territorio di partecipare attivamente alla vita della città.

«Il Servizio Civile Universale – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è un investimento concreto sui nostri giovani e sulla crescita della comunità. Un’opportunità reale di formazione e partecipazione attiva, valorizzando il senso di responsabilità e di appartenenza al territorio. Invito tutti i ragazzi interessati a cogliere questa occasione per mettersi in gioco e contribuire al bene comune».

I progetti attivati presso il Comune sono suddivisi in due ambiti strategici: “Scelta Solidale” (4 posti), dedicato al supporto e all’affiancamento di adulti e anziani in condizioni di fragilità, e “Voce ai Libri” (4 posti), finalizzato alla valorizzazione della biblioteca comunale e alla tutela del patrimonio culturale locale. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, con un rimborso spese mensile pari a 519,47 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma online DOL, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica.