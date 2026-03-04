Poggiomarino, rafforzato il presidio dello Stato: nominata la dr.ssa Picardi a supporto della Commissione Straordinaria

POGGIOMARINO – Prosegue il percorso di riassetto amministrativo del Comune di Poggiomarino. Con provvedimento adottato su impulso del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, la dr.ssa Maria Rosaria Picardi è stata nominata sovraordinata ai sensi dell’articolo 145 del TUEL, con funzioni di supporto alla Commissione Straordinaria presieduta dalla Vice Prefetto D’Orso.

L’incarico si inserisce nell’azione di consolidamento dell’ente locale, con l’obiettivo di rafforzare i presìdi di legalità, assicurare maggiore efficienza alla macchina amministrativa e garantire trasparenza nella gestione delle funzioni comunali.

Le deleghe: sicurezza urbana e patrimonio

Con apposito decreto commissariale, alla dr.ssa Picardi sono state attribuite deleghe strategiche: la responsabilità della Polizia Municipale, con compiti di indirizzo e vigilanza per il controllo del territorio e il rispetto delle regole, e quella relativa alla Valorizzazione del Patrimonio e Promozione del Territorio, ambito centrale per la tutela dei beni comunali e il rilancio dell’immagine cittadina.

Due settori chiave che rappresentano leve fondamentali per restituire stabilità amministrativa e favorire uno sviluppo fondato su legalità e corretta gestione delle risorse pubbliche.

Un profilo di comprovata esperienza

La dr.ssa Picardi vanta un percorso maturato all’interno dell’Amministrazione dell’Interno, con esperienze presso le Questure di Napoli e Salerno e in Prefettura. Ha inoltre operato in precedenti gestioni commissariali in contesti complessi come Acerra, Scafati e Sant’Antimo, maturando competenze specifiche nel coordinamento di strutture amministrative in fase di riorganizzazione.

Il suo ingresso rafforza l’assetto della Commissione Straordinaria, imprimendo un ulteriore impulso al percorso di risanamento e rilancio istituzionale avviato negli ultimi mesi.

Stato vicino alla comunità

La nomina rappresenta un segnale della presenza dello Stato sul territorio. L’azione congiunta della Prefettura e della Commissione è orientata a garantire una gestione rigorosa dell’ente e a porre le basi per una fase di crescita fondata sul rispetto delle norme, sulla tutela del patrimonio pubblico e sulla valorizzazione delle potenzialità locali.

Per Poggiomarino si apre così una nuova fase, nella quale sicurezza, trasparenza e sviluppo diventano assi portanti dell’azione amministrativa.