Salerno, firmato il Protocollo contro la criminalità bancaria: più sicurezza per ATM e clienti

Siglato in Prefettura l’accordo tra istituzioni, ABI e Forze dell’Ordine: più prevenzione, scambio informativo e contrasto ai reati cyber. Salerno quarta provincia italiana ad adottare sistemi aggiornati per la tutela degli sportelli ATM.

È stato sottoscritto a Salerno il nuovo “Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti”, un accordo strategico che consolida la collaborazione tra istituzioni e sistema bancario per rafforzare la sicurezza sul territorio provinciale.

A firmare l’intesa sono stati il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il coordinatore del Centro di Ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine (OSSIF), Marco Iaconis.

L’accordo, valido per i prossimi due anni, rinnova e potenzia il percorso avviato nel 2021, rafforzando le misure di contrasto a rapine, reati predatori, atti vandalici e minacce terroristiche, con un’attenzione crescente anche ai rischi cyber e all’uso distorto delle nuove tecnologie, inclusa l’Intelligenza Artificiale.

Il tavolo istituzionale: sicurezza condivisa

Alla sottoscrizione erano presenti i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine: il Questore Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Filippo Melchiorre e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Luigi Carbone, oltre ai rappresentanti delle banche aderenti, che coprono la quasi totalità degli istituti presenti nella provincia.

Un segnale chiaro di sinergia operativa tra Prefettura, Forze di Polizia, ABI e sistema creditizio, in un’ottica di prevenzione integrata e coordinata.

Più scambio informativo e lotta alle truffe digitali

Tra le principali novità del Protocollo spiccano:

Potenziamento dello scambio informativo tra banche e Forze di Polizia

Segnalazione tempestiva di criticità e movimenti sospetti nelle filiali e nelle aree esterne

Aggiornamento costante dei sistemi di protezione

Rafforzamento degli investimenti in sicurezza

Azioni mirate contro le moderne truffe digitali e le frodi informatiche

La criminalità, infatti, si evolve in forme sempre più “ibride”, combinando modalità tradizionali con strumenti tecnologici avanzati. Per questo il nuovo accordo punta su prevenzione strutturata, rapidità nella condivisione delle informazioni e innalzamento continuo degli standard di sicurezza.

Sicurezza bancaria e tutela della comunità

L’intesa non riguarda esclusivamente gli istituti di credito. Ogni episodio criminoso ai danni di filiali o sportelli ATM incide direttamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e sulla vivibilità dei territori.

Salerno diventa così la quarta provincia italiana a promuovere sistemi aggiornati di prevenzione per gli sportelli bancari, adeguandosi alle nuove dinamiche della criminalità e concentrando particolare attenzione sulle misure volte a prevenire reati contro gli ATM.

Educazione finanziaria e prevenzione delle frodi online

Parallelamente, il Protocollo richiama l’attenzione sull’aumento delle truffe online e delle frodi informatiche. L’esposizione a phishing, siti non sicuri e offerte ingannevoli è in costante crescita.

La prevenzione passa anche attraverso:

corretta informazione

educazione finanziaria

maggiore consapevolezza digitale dei clienti

Solo rafforzando la cultura della sicurezza è possibile tutelare efficacemente risparmiatori e utenti del sistema bancario.