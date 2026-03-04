Salerno. Gara di solidarietà per Morena: la 16enne deve tornare in Messico per le cure

Mobilitazione per Morena, sedicenne di Brusciano affetta da una malattia rara, che ha bisogno di tornare in Messico per affrontare un nuovo ciclo di terapie sperimentali. Nei giorni scorsi, insieme alla sua famiglia, è stata ospite dell’oratorio Santa Lucia di Cava, dove è stato lanciato un ulteriore appello alla solidarietà.

Attraverso una raccolta fondi pubblicata su GoFundMe, i genitori spiegano la necessità di sostenere il secondo ciclo del trattamento Cytotron, una tecnologia innovativa basata sulla risonanza magnetica. Si tratta di un macchinario che, pur somigliando esternamente a una Tac, utilizza speciali bobine per inviare frequenze controllate al cervello: non è invasivo, non provoca dolore e non richiede anestesia. L’obiettivo è stimolare i tessuti cerebrali per favorire la rigenerazione e la creazione di nuove connessioni nelle aree compromesse.

Il trattamento non è approvato in Italia, circostanza che costringe molte famiglie a recarsi all’estero per offrire ai propri figli questa opportunità terapeutica. Il percorso prevede tre cicli complessivi e Morena ha completato solo il primo: da qui la necessità di proseguire la raccolta fondi per sostenere costi elevati di viaggio e cure.

Per contribuire è possibile effettuare una donazione tramite bonifico all’Iban IT42 03015 03200 0000005729339, intestato a Manna Feliciana, indicando come causale: “donazioni cure sperimentali per Morena”.