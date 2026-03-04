San Marzano sul Sarno approva il bilancio triennale (video)

San Marzano sul Sarno. Il Comune approva il bilancio di previsione: programmazione e investimenti per servizi essenziali.

San Marzano sul Sarno. Via libera allo strumento finanziario: risorse destinate a servizi essenziali, scuole e infrastrutture

Approvazione del bilancio triennale

Approvato il bilancio di previsione triennale al Comune di San Marzano sul Sarno: soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Annunziata, che ha evidenziato anche la visione prospettica legata all’approvazione di questo rilevante strumento finanziario.

Risorse per i settori strategici

Le risorse saranno destinate ai servizi essenziali della città, dalla sicurezza alle scuole fino alle infrastrutture, con l’obiettivo dichiarato di non trascurare alcun ambito strategico per la comunità e di garantire una programmazione stabile nel medio periodo.

