San Marzano sul Sarno approva il bilancio triennale (video)

San Marzano sul Sarno. Via libera allo strumento finanziario: risorse destinate a servizi essenziali, scuole e infrastrutture
Approvazione del bilancio triennale
Approvato il bilancio di previsione triennale al Comune di San Marzano sul Sarno: soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Annunziata, che ha evidenziato anche la visione prospettica legata all’approvazione di questo rilevante strumento finanziario.
Risorse per i settori strategici
Le risorse saranno destinate ai servizi essenziali della città, dalla sicurezza alle scuole fino alle infrastrutture, con l’obiettivo dichiarato di non trascurare alcun ambito strategico per la comunità e di garantire una programmazione stabile nel medio periodo.
