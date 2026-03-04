San Valentino Torio: la giornata di prevenzione per le donne il 7 marzo

Giornata dedicata alla salute femminile ai giardini di Palazzo Formosa su iniziativa della Commissione Pari Opportunità

Giornata dedicata alla prevenzione femminile

“La prevenzione conta” è il messaggio che accompagna l’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di San Valentino Torio in occasione della Festa della Donna.

Sabato 7 marzo, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso i giardini di Palazzo Formosa, si terrà una mattinata di sensibilizzazione e prevenzione organizzata in collaborazione con la Fondazione Giona.

Grazie alla disponibilità dei dottori Angelo Marino e Antonio Coppola, sarà svolta attività informativa sulla prevenzione ginecologica e senologica. Contestualmente saranno effettuate visite ecografiche al seno rivolte alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni.

Modalità di partecipazione e iniziative collaterali

La mattinata sarà arricchita dalle opere di Chiara Pepe, esponente dell’associazione “Il risveglio dell’Atman”, con lavori dedicati al tema delle donne straordinarie.

Per prenotarsi occorrerà contattare il numero 081 5187811 esclusivamente nei giorni 4, 5 e 6 marzo. È necessario essere residenti nel Comune di San Valentino Torio e rientrare nella fascia d’età indicata, con l’obiettivo di avvicinare anche le donne più giovani alla cultura della prevenzione.

Il presidente del Consiglio comunale con delega alle Pari Opportunità, Maddalena Celentano, insieme al sindaco Michele Strianese e all’Amministrazione comunale, sottolineano l’importanza di iniziative concrete a tutela della salute femminile.

