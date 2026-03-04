Sanremo, Stefano De Martino alla guida: la scommessa di una nuova identità pop

De Martino possiede un equilibrio comunicativo raro: garbato e familiare nel registro, ma perfettamente allineato ai linguaggi digitali e alle dinamiche social.

L’investitura di Stefano De Martino come conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2027 non è soltanto una scelta di palinsesto, ma il segnale di una precisa strategia editoriale: puntare su un volto capace di incarnare talento, freschezza e una rinnovata ambizione pop.

Per comprendere le ragioni della decisione occorre ripercorrere le tappe di una carriera atipica. Nato artisticamente nella scuola di Amici di Maria De Filippi come ballerino, De Martino ha progressivamente abbandonato i panni del performer per costruire un’identità solida da conduttore. Il passaggio non è stato improvvisato, ma frutto di un’evoluzione costante, culminata nell’esperienza in Rai.

Dopo gli esordi su Stasera tutto è possibile, De Martino ha consolidato il proprio stile con Bar Stella, dove ha mostrato una naturale predisposizione all’improvvisazione e alla gestione del ritmo televisivo. La definitiva consacrazione è arrivata con Affari Tuoi, programma simbolo dell’ammiraglia Rai, che ha saputo rilanciare intercettando un pubblico più giovane senza perdere quello tradizionale.

De Martino possiede un equilibrio comunicativo raro: garbato e familiare nel registro, ma perfettamente allineato ai linguaggi digitali e alle dinamiche social. La vera sfida del 2027, tuttavia, sarà la Direzione Artistica. Guidare Sanremo significa selezionare e interpretare il gusto musicale di un’intera nazione, bilanciando tradizione melodica e nuove tendenze.

Se Carlo Conti ha incarnato una fase di restaurazione e solidità tecnica, De Martino potrebbe imprimere un’accelerazione più dinamica, con uno sguardo deciso verso lo streaming e le correnti internazionali. Il suo profilo suggerisce una possibile apertura a sonorità finora considerate di nicchia per il palco dell’Ariston, senza tradire l’identità storica della manifestazione.

Ereditare un Festival in salute rappresenta una responsabilità significativa. Ma De Martino può contare su un elemento distintivo: l’imprevedibilità. Il suo Sanremo si preannuncia come uno show di varietà contemporaneo, in cui la musica dialogherà con una narrazione più veloce, ironica e visivamente curata.

La nomina appare dunque come il riconoscimento di un percorso costruito con gradualità e disciplina. Se il Festival è lo specchio del Paese, l’edizione 2027 potrebbe riflettere un’Italia proiettata in avanti, capace di coniugare radici solide e ambizione internazionale sotto una guida che promette di segnare una nuova fase della kermesse.