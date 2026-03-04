Truffe agli anziani, operazione congiunta nel centro di Nocera Inferiore: fermati tre pregiudicati

Operazione ieri mattina nel pieno centro di Nocera Inferiore, dove agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato del locale Commissariato sono intervenuti lungo corso Vittorio Emanuele, fermando e identificando tre persone con numerosi precedenti per truffe ai danni di anziani.

I tre soggetti, provenienti dall’hinterland napoletano, sono stati notati mentre si aggiravano con atteggiamento ritenuto ambiguo. A insospettire gli operatori è stato in particolare il loro comportamento, giudicato anomalo rispetto al contesto urbano. Determinante l’intervento degli uomini coordinati dal comandante Andrea D’Elia, che hanno proceduto al controllo e alla successiva identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che i fermati risultano gravati da precedenti specifici per truffe agli anziani, una tipologia di reato particolarmente diffusa e socialmente allarmante, spesso realizzata con la tecnica del finto parente o del falso appartenente alle forze dell’ordine, come riportato da “In Prima News”.

Al termine delle verifiche, il Commissariato della Polizia di Stato ha avviato le procedure amministrative per l’adozione del provvedimento di divieto di ritorno nel Comune, misura finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati sul territorio.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione intensificate nelle aree centrali della città, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.