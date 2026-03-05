Angri: il voto delle malelingue: una narrazione sbagliata

Elezioni comunali. Angri elezioni tra capannelli e tensioni, Clima acceso in città: tra giudizi sommari e richiamo a un confronto politico più responsabile

Capannelli e giudizi anticipati

La campagna elettorale: capannelli di persone sparsi in ogni angolo del paese, pronti a sentenziare, a trasformarsi in uffici d’inchiesta improvvisati, in piccoli tribunali che ricordano, per certi versi, le esecuzioni sommarie del Medi oriente. La politica, viene erroneamente narrata come una pagina di cronaca giudiziaria, interpretata da ognuno a modo proprio, con declinazioni pericolose che possono produrre conseguenze anche molto deleterie e diffamatorie per chi le subisce.

Ad Angri il clima elettorale si presenta più o meno così, segnato da questo tipo di dinamiche, dove l’autoreferenzialità, la percezione personale e l’ego smodato rischia di prevalere in maniera sbagliata sull’analisi dei fatti.

La politica come costruzione condivisa

La politica deve essere invece confronto e proposta, capacità di immaginare e costruire partendo dalle basi, come quando da piccoli si impara a montare il lego o il meccano per comprendere il funzionamento di un meccanismo, aiutando il processo di crescita e lo spirito critico. Alla radice di calunnie e dicerie si annidano spesso gravi lacune culturali e mancanza di conoscenza, ed è una dinamica che oggi sembra manifestarsi con evidenza nel dibattito politico cittadino.

L’avvento elettorale deve rappresentare un momento di riformulazione, un banco di prova non solo per i candidati, ma per la qualità complessiva del confronto pubblico e per la maturità comune di ogni singolo cittadino. Si dovrebbe volere bene più al paese e non troppo a se stessi.

