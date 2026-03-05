Salerno. Armi clandestine, soldi falsi e scooter rubato: arrestato dalla Squadra Mobile

Operazione della Squadra Mobile della Questura di Salerno nella serata di ieri: gli agenti hanno arrestato S.G., ritenuto responsabile di detenzione di armi clandestine, possesso abusivo di munizioni, ricettazione, detenzione di banconote false e possesso di oggetti atti ad offendere.

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione personale e domiciliare nel corso della quale i poliziotti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale. In particolare sono state trovate quattro pistole: tra queste un revolver calibro .357 Magnum con matricola abrasa, una pistola semiautomatica calibro 22 e due pistole a salve, repliche dei modelli Beretta 85/FS e Beretta 84, modificate e rese idonee allo sparo.

Nel corso dei controlli sono state inoltre sequestrate 77 cartucce, due giubbotti antiproiettile appartenenti all’Istituto di Vigilanza Guardian, un passamontagna e una busta di plastica con residui di cocaina. Gli agenti hanno trovato anche due bilancini di precisione e dieci banconote false da 100 euro.

Tra il materiale recuperato figura inoltre un manganello artigianale con fusto in metallo e uno scooter Honda X-ADV risultato rubato.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.