Asl Salerno, a rischio i contratti di centinaia di precari: Fp Cgil proclama lo stato di agitazione

Centinaia di lavoratori precari dell’ASL Salerno rischiano di perdere il posto di lavoro nei prossimi mesi. A denunciarlo è la FP CGIL, che segnala l’incertezza sul futuro del personale assunto ai sensi dell’articolo 15-octies del decreto legislativo 502/1992, impiegato sia su progetti finanziati con fondi extra aziendali sia con risorse interne per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità dei servizi sanitari.

Secondo il sindacato, i contratti di questi lavoratori sono in scadenza tra aprile e giugno 2026 e, al momento, non sarebbero arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda sanitaria sul loro futuro. Una situazione che riguarda personale che, nella maggior parte dei casi, avrebbe già maturato i requisiti previsti dalla normativa nazionale per accedere alle procedure di stabilizzazione.

Di fronte a questa situazione, la FP Cgil Salerno ha proclamato lo stato di agitazione del personale precario e convocato un’assemblea aperta a tutti i lavoratori interessati per martedì 10 marzo alle ore 10 presso la sede centrale dell’Asl in via Nizza a Salerno. L’obiettivo dell’incontro sarà informare i dipendenti sull’evoluzione della vertenza e valutare insieme le iniziative da intraprendere.

«Siamo di fronte a una situazione che non può essere ignorata – ha dichiarato il segretario generale Antonio Capezzuto –. Centinaia di lavoratori che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini meritano risposte certe sul proprio futuro, non il silenzio».

Il sindacato sottolinea inoltre che la normativa nazionale, in particolare la legge di Bilancio 2026, consente alle aziende del Servizio sanitario nazionale di stabilizzare il personale che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026. Anche la Regione Campania avrebbe invitato le aziende sanitarie ad avviare rapidamente le relative procedure.

A complicare ulteriormente il quadro, secondo la FP Cgil, è una delibera aziendale del 24 febbraio scorso con cui l’Asl avrebbe disposto la proroga solo di una parte dei contratti ex art. 15-octies, escludendo il personale impegnato nei progetti relativi a cure palliative, reti oncologiche e assistenza primaria.

Per questo motivo il sindacato ha chiesto al Prefetto di Salerno la convocazione di un tavolo di confronto per tentare una conciliazione e non esclude il ricorso alle vie legali per presunta condotta antisindacale.

«Privarsi di personale formato e competente – aggiungono i rappresentanti sindacali – proprio mentre l’Asl è chiamata a potenziare i servizi territoriali previsti dal Pnrr, rischia di compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria. I lavoratori hanno diritto a conoscere il proprio destino con chiarezza e nel rispetto delle procedure».