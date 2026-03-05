Caos al pronto soccorso del Ruggi: arrestato un uomo per danneggiamenti e aggressione al personale

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo accusato di aver danneggiato i locali del pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e di aver aggredito il personale sanitario in servizio.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo accusato di aver danneggiato i locali del pronto soccorso dell’ospedale Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e di aver aggredito il personale sanitario in servizio.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’indagato avrebbe scatenato il caos all’interno del reparto di emergenza, distruggendo diverse postazioni informatiche utilizzate dai medici e vandalizzando i servizi igienici della struttura, resi di fatto inutilizzabili. Oltre ai danni materiali, l’episodio ha coinvolto direttamente anche i sanitari presenti in turno.

L’uomo avrebbe infatti aggredito sia fisicamente sia verbalmente medici e infermieri, rendendo necessario l’intervento immediato degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che sono riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione alla normalità.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Salerno. Dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate.