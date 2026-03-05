Chiede il biglietto sul bus, autista aggredita da due donne

Momenti di tensione su un autobus dell’Air Campania in servizio sulla linea Caserta–Castel Volturno, dove una conducente è stata violentemente aggredita dopo aver chiesto il biglietto a una passeggera.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane donna avrebbe reagito alla richiesta dell’autista con atteggiamento aggressivo. Poco dopo sarebbe intervenuta anche la madre della passeggera e, insieme, avrebbero trascinato la conducente fuori dal posto di guida per poi colpirla con violenza.

La scena ha provocato forte preoccupazione tra i presenti. Alcuni passeggeri sono intervenuti per fermare l’aggressione e prestare aiuto alla donna, che è stata trovata sotto shock e con evidenti ferite.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto e raccogliendo le testimonianze per individuare con precisione le responsabilità.