Clan e droga tra Scafati, Agro e Vesuviano: condanne fino a 19 anni in Appello

Condanne dai 2 anni e 2 mesi fino a 15 e 19 anni di reclusione, con pene in continuazione rispetto ad altre sentenze, per i presunti sodali di Giuseppe Buonocore. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Salerno, chiudendo il processo bis a carico di 12 imputati.

Per tre di loro è caduta l’aggravante mafiosa. Buonocore, invece, ha rinunciato al giudizio di secondo grado, incassando una pena complessiva di 25 anni di reclusione, in continuazione con altre condanne già riportate.

La sentenza

In primo grado, gli imputati avevano totalizzato complessivamente 95 anni di carcere con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Secondo l’impianto accusatorio, i proventi dell’attività illecita sarebbero serviti a rimpinguare le casse del clan Matrone, il cui reggente per l’Antimafia salernitana sarebbe stato proprio Buonocore, genero di Francesco Matrone, detto “’a belva”, deceduto lo scorso anno.

Al centro dell’inchiesta un vasto giro di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, acquistati a prezzi tra uno e due euro al grammo e rivenduti – spesso al doppio – sul mercato dell’Agro nocerino, in particolare a Scafati, e nell’area vesuviana. Un traffico che, per la Direzione distrettuale antimafia, avrebbe garantito introiti di decine di migliaia di euro a settimana, destinati anche al sostegno delle casse del sodalizio criminale.

Le accuse

Per l’accusa, Buonocore – noto come “Peppe ’e Scafati” – sarebbe stato il capo indiscusso dell’organizzazione, occupandosi dell’acquisto e della rivendita della droga a prezzo maggiorato. Secondo gli inquirenti, dopo la scarcerazione nel novembre 2016 avrebbe approfittato di un vuoto di potere per imporsi sul territorio scafatese e nei comuni limitrofi.

Quando colpito da misure cautelari, a gestire gli affari – sempre secondo la pubblica accusa – sarebbe stata la moglie, che avrebbe curato acquisti e cessioni anche attraverso un’attività commerciale riconducibile alla famiglia, come riportato da “Metropolis”.

Il lavoro investigativo

L’indagine si è sviluppata parallelamente a un altro filone incentrato su presunte estorsioni e ritorsioni ai danni di commercianti di Scafati. Un quadro investigativo che ha ricostruito un sistema strutturato di gestione dello spaccio, con ruoli definiti e una rete di contatti sul territorio.

Con la sentenza d’Appello si chiude così un capitolo giudiziario che ha acceso i riflettori sui presunti intrecci tra traffico di droga e sostegno economico ai clan attivi tra l’Agro nocerino e l’area vesuviana.