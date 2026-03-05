Deiezioni canine non raccolte, controlli a Nocera Inferiore: multe fino a 600 euro

Controlli mirati della polizia municipale a Nocera Inferiore contro il fenomeno della mancata raccolta delle deiezioni canine. Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Andrea D’Elia, hanno intensificato le verifiche sul territorio per contrastare comportamenti che compromettono il decoro urbano.

Nella giornata di ieri sono state elevate diverse sanzioni nei confronti di proprietari di cani sorpresi a non raccogliere gli escrementi dei propri animali oppure privi dei dispositivi obbligatori previsti dall’ordinanza comunale, come sacchetti e spruzzini o bottigliette d’acqua – anche con disinfettante – necessari per diluire le deiezioni liquide.

L’operazione è stata svolta anche con personale in abiti civili e rappresenta una risposta alle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, che da tempo lamentano cattivi odori e scarsa attenzione al rispetto delle regole nelle strade della città.

Il riferimento normativo resta l’ordinanza firmata dal sindaco Paolo De Maio nell’aprile del 2024, che stabilisce sanzioni amministrative per i trasgressori comprese tra i 100 e i 600 euro. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rafforzare il rispetto delle norme e garantire maggiore pulizia e vivibilità negli spazi pubblici.