Discarica abusiva a Palinuro, otto indagati: sequestrata un’area nel Parco del Cilento

Otto persone sono indagate per aver trasformato un’area di circa 1.500 metri quadrati a Palinuro, frazione di Centola, in una discarica abusiva.

Nelle scorse ore Guardia Costiera e Carabinieri Forestali hanno eseguito il sequestro preventivo del sito e di quattro veicoli, su disposizione del gip del Tribunale di Vallo della Lucania, per fermare lo sversamento illecito e quotidiano di materiali.

All’interno del terreno, in località Portigliola, le forze dell’ordine hanno rinvenuto oltre 1.000 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Contestualmente sono stati sequestrati anche i quattro automezzi utilizzati per il trasporto illegale.

L’operazione

Le indagini si sono avvalse di sistemi di videosorveglianza, le cui immagini avrebbero documentato condotte illecite reiterate, anche più volte al giorno. Tra gli otto indagati per abbandono di rifiuti figurerebbero anche alcuni dipendenti di una società che gestisce un centro di raccolta regolarmente autorizzato.

Il sequestro ha impedito l’ulteriore aggravarsi di una situazione ambientale già critica: l’area si trova a pochi metri dall’argine del fiume Lambro, all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, zona sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, guidata dal procuratore Francesco Rotondo.