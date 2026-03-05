Discarica di auto in un terreno privato: area sequestrata a Montecorvino Pugliano

Durante un sopralluogo, i militari hanno individuato un terreno di circa 850 metri quadrati sul quale erano stati abbandonati una cinquantina di autoveicoli.

Un’area privata trasformata in una discarica di veicoli è stata scoperta a Montecorvino Pugliano dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana insieme ai carabinieri della stazione locale.

Durante un sopralluogo, i militari hanno individuato un terreno di circa 850 metri quadrati sul quale erano stati abbandonati una cinquantina di autoveicoli. I mezzi, lasciati direttamente sul suolo e da tempo esposti alle intemperie, contenevano ancora liquidi e componenti potenzialmente pericolosi.

Una situazione che, secondo quanto accertato, rappresentava un concreto rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo. Non solo: la presenza dei veicoli abbandonati costituiva anche un possibile pericolo di incendio, con conseguenze per la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli è inoltre emerso che uno dei veicoli presenti nell’area risultava rubato.

Al termine degli accertamenti i militari hanno proceduto al sequestro dell’intero terreno e denunciato a piede libero il proprietario per i reati di discarica non autorizzata e ricettazione.