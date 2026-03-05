Esenzione ticket sanitario per over 65: requisiti, documenti e regole

Con l’aumento delle spese mediche e l’invecchiamento della popolazione, conoscere i requisiti e le modalità per ottenere questa agevolazione diventa sempre più importante.

Il sistema sanitario italiano prevede diverse forme di agevolazione per permettere ai cittadini di accedere alle cure senza sostenere costi eccessivi. Tra queste rientra anche l’esenzione dal ticket sanitario per gli over 65, una misura pensata per sostenere soprattutto le fasce più fragili della popolazione.

Con l’aumento delle spese mediche e l’invecchiamento della popolazione, conoscere i requisiti e le modalità per ottenere questa agevolazione diventa sempre più importante. I criteri per accedere all’esenzione sono stabiliti a livello nazionale, ma possono variare in parte da regione a regione.

I requisiti per ottenere l’esenzione

Per usufruire dell’esenzione dal ticket sanitario è necessario rispettare alcuni parametri principali. In primo luogo è richiesto il requisito anagrafico, ovvero aver compiuto almeno 65 anni.

Un altro elemento determinante è il reddito. In molti casi l’agevolazione viene concessa solo se il reddito del richiedente rientra sotto determinate soglie stabilite dalle normative regionali.

In alcune situazioni, inoltre, l’esenzione può essere riconosciuta anche per la presenza di specifiche patologie, indipendentemente dall’età, purché siano certificate da adeguata documentazione medica.

I documenti richiesti

Per presentare la richiesta di esenzione è necessario fornire una serie di documenti che attestino la propria situazione personale ed economica. Generalmente sono richiesti:

un documento di identità valido;

l’attestazione ISEE aggiornata;

eventuali certificazioni mediche nel caso di patologie particolari;

il modulo di richiesta compilato.

In molte regioni la procedura può essere effettuata anche online o tramite il proprio medico di base, semplificando così l’accesso al beneficio.

Le soglie di reddito nelle principali regioni

Le condizioni per l’esenzione possono cambiare a seconda della regione di residenza. Ad esempio:

Lombardia: esenzione per over 65 con reddito complessivo fino a 36.151 euro.

Lazio: beneficio riconosciuto con ISEE fino a 8.263 euro.

Campania: agevolazione prevista per chi ha un reddito inferiore a 10.000 euro.

Toscana: esenzione per ISEE fino a 20.000 euro.

Emilia-Romagna: soglia fissata a 35.000 euro.

Sicilia: limite di reddito pari a 10.000 euro.

Piemonte: accesso con ISEE inferiore a 26.000 euro.

Liguria: soglia di 20.000 euro.

Puglia: beneficio per redditi sotto i 10.000 euro.

Le altre regioni applicano criteri simili, ma con possibili variazioni nei limiti economici o nelle modalità di richiesta. Per questo è sempre consigliabile verificare le indicazioni aggiornate presso la propria azienda sanitaria locale.

Un aiuto importante per gli anziani

L’esenzione dal ticket sanitario rappresenta uno strumento fondamentale per garantire l’accesso alle cure, soprattutto per le persone anziane con redditi più bassi. Informarsi sui requisiti e presentare correttamente la domanda permette di usufruire di un sostegno concreto per affrontare le spese sanitarie.