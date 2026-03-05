Frode nelle sale giochi, sequestro da 2,5 milioni: barca di lusso nel porto di Sapri tra i beni

C’è anche un’imbarcazione di lusso ormeggiata nel porto di Sapri tra i beni sequestrati nell’ambito di una vasta operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla luce una presunta frode legata alla gestione di sale giochi in diverse regioni italiane.

Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Imperia, riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro. Oltre alla barca, i finanzieri hanno sequestrato due appartamenti — uno a Napoli, nella zona del Vomero, e l’altro a Grottaferrata — e 22 veicoli.

L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Imperia con il supporto di altri reparti del Corpo e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato anche agli arresti domiciliari per l’organizzatore della presunta frode e alla denuncia di altre sette persone.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il gruppo avrebbe gestito diverse sale da gioco sul territorio nazionale utilizzando apparecchi manomessi. Le macchine, acquistate in Germania, venivano successivamente alterate con l’apposizione di falsi marchi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per farle apparire regolari e consentire così l’evasione delle imposte.

Gli investigatori hanno ricostruito un sistema ben organizzato: gli apparecchi irregolari potevano essere spenti a distanza tramite un telecomando, lasciando in funzione solo quelli collegati alla rete telematica dello Stato in caso di controlli.

Nel corso delle indagini è stato inoltre sequestrato, alla barriera autostradale di Ventimiglia, un importo di 28mila euro che un corriere stava trasportando all’estero. La somma è stata inizialmente sequestrata come prova e poi sottoposta a sequestro preventivo.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato come il presunto promotore dell’organizzazione, originario della Campania, si sarebbe avvalso di una rete di prestanome per intestare le società coinvolte, accumulando debiti erariali per oltre 2,5 milioni di euro.

L’operazione ha portato anche al sequestro di quattro sale giochi — una ad Arma di Taggia e tre in provincia di Roma — oltre a 51 apparecchi elettronici contraffatti. Le attività investigative sono state svolte con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio, in relazione alle sedi delle aziende coinvolte e ai beni individuati.