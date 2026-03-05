Il racconto di Battaglia su Domenico: «Ogni carezza, una lacrima sul suo viso»

Un racconto carico di dolore e umanità quello condiviso dall’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, sugli ultimi momenti di vita del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto che purtroppo non ha avuto l’esito sperato.

L’arcivescovo si è recato più volte in ospedale per stare vicino al piccolo e alla sua mamma, accompagnando la famiglia anche nei momenti più difficili. Anche nelle ultime ore di vita del bambino è tornato al nosocomio per offrire sostegno e salutare Domenico.

Battaglia ha raccontato un momento che lo ha profondamente segnato. «C’è qualcosa che porto dentro e che faccio fatica a raccontare. Ogni volta che accarezzavo la sua manina, Domenico, anche nel silenzio del coma, lasciava scendere una lacrima. Una sola. Trattenuta, come se fosse un segreto che il corpo non riesce a custodire», ha spiegato l’arcivescovo, come riportato da Il Corriere.

Secondo Battaglia, quel piccolo segno sembrava essere una risposta silenziosa, un modo per comunicare nonostante il coma. «Era come se quella carezza arrivasse in un luogo profondo, dove nessun farmaco può davvero spegnere ciò che siamo: quel punto in cui la persona continua ad amare e a sentirsi amata. Era la sua voce. Era il suo modo di dire “io sono qui”».

Il presule ha poi descritto quel momento come una sorta di dialogo silenzioso tra due mondi. «Una carezza e una lacrima: un linguaggio fatto di pelle, di silenzi, di attesa. Non sapevo se potesse sentirmi, ma sentivo che qualcosa arrivava. Perché il corpo non mente quando l’anima viene sfiorata».

Infine, l’arcivescovo ha sottolineato come, al di là dei parametri clinici e delle valutazioni mediche, resti sempre la dimensione umana e relazionale. «La medicina misura riflessi e reazioni, ma esiste un luogo che nessun monitor può registrare: quello in cui la persona resta legame e storia. Lì Domenico non era solo un bambino in coma. Era un figlio».