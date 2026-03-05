“INPS per i giovani”, incontri nelle scuole dell’Agro nocerino

“INPS per i giovani” è la campagna comunicativa lanciata dall’INPS nel giugno scorso, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi della previdenza e del welfare.

“INPS per i giovani” è la campagna comunicativa lanciata dall’INPS nel giugno scorso, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi della previdenza e del welfare. Un’iniziativa che segna un cambio di approccio, mettendo i ragazzi al centro e offrendo strumenti concreti per orientarsi nella costruzione del proprio futuro previdenziale.

Nel mese di ottobre 2025 la Direzione Provinciale INPS di Salerno ha sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Provinciale il protocollo “Educazione previdenziale a scuola”, finalizzato a rafforzare il raccordo tra l’Istituto e le scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del progetto “INPS per le Scuole”.

A seguito delle richieste pervenute da tutto il territorio provinciale, sono stati calendarizzati numerosi incontri. I funzionari della Direzione Provinciale di Salerno e delle Agenzie Complesse di Nocera Inferiore e Battipaglia hanno incontrato gli studenti degli istituti superiori di Sarno, Pagani, Angri e Battipaglia.

L’obiettivo degli appuntamenti è avvicinare i giovani al mondo del welfare, aiutandoli a comprendere l’importanza della pianificazione del percorso professionale e previdenziale.

Gli ultimi incontri dell’anno si terranno giovedì 5 marzo a Salerno presso il Liceo Classico Liceo Classico De Sanctis, sempre il 5 marzo a Sapri presso l’IISS IISS Leonardo Da Vinci e il 10 marzo presso il Liceo Liceo Carlo Pisacane.