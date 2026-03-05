Napoli. Accoltellata su un bus al Vomero, passeggeri bloccano l’aggressore

Momenti di forte tensione a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una donna è stata ferita con un coltello mentre si trovava a bordo di un autobus in via Simone Martini. L’aggressione ha provocato panico tra i presenti, con i passeggeri che hanno assistito alla scena tra paura e concitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe improvvisamente colpito la donna con un’arma da taglio. Alcuni passeggeri sono intervenuti immediatamente per soccorrerla e fermare l’aggressore, riuscendo a bloccarlo mentre la situazione rischiava di degenerare.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del Radiomobile, che hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno arrestato. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Cardarelli: al momento del ricovero era cosciente.