Napoli. Accoltellata su un bus al Vomero, passeggeri bloccano l’aggressore

Momenti di forte tensione a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una donna è stata ferita con un coltello mentre si trovava a bordo di un autobus in via Simone Martini.

Da
Redazione
-

Momenti di forte tensione a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una donna è stata ferita con un coltello mentre si trovava a bordo di un autobus in via Simone Martini. L’aggressione ha provocato panico tra i presenti, con i passeggeri che hanno assistito alla scena tra paura e concitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe improvvisamente colpito la donna con un’arma da taglio. Alcuni passeggeri sono intervenuti immediatamente per soccorrerla e fermare l’aggressore, riuscendo a bloccarlo mentre la situazione rischiava di degenerare.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del Radiomobile, che hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno arrestato. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Cardarelli: al momento del ricovero era cosciente.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore