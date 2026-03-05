Napoli, scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano: 11 anziani nella struttura, scatta la chiusura

Scoperta e chiusa a Napoli una casa di riposo abusiva a Secondigliano. Undici anziani nella struttura, cinque trovati in condizioni igienico-sanitarie precarie. Denunciata una donna.

Una casa di riposo abusiva è stata scoperta e chiusa dai Carabinieri a Napoli durante un’operazione condotta nelle prime ore del mattino nel quartiere Secondigliano.

Il controllo è stato effettuato dai militari della stazione dei Carabinieri di Secondigliano, con il supporto dei Carabinieri del NAS di Napoli e della Compagnia Stella, all’interno di una struttura situata in Corso Secondigliano 32, utilizzata come residenza assistenziale per anziani.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione che denunciava presunte carenze igienico-sanitarie all’interno della struttura.

Durante il sopralluogo, i militari hanno trovato 11 anziani ospitati nella struttura. Il personale sanitario intervenuto ha accertato che cinque di loro vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie.

All’arrivo dei Carabinieri, due anziani stavano dormendo sui divani perché i posti letto disponibili non erano sufficienti ad accogliere tutti gli ospiti presenti.

Nel corso dei controlli è emerso inoltre che una donna presente nella struttura non era in grado di esibire alcuna qualifica o autorizzazione che le consentisse di somministrare farmaci agli anziani.

A seguito delle verifiche, i Carabinieri hanno attivato l’ASL competente per procedere alla chiusura della struttura abusiva e al trasferimento degli anziani in una struttura adeguata.

La donna che gestiva l’attività sarà denunciata per esercizio abusivo della professione.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificare se gli anziani ospitati provenissero da un’altra casa di riposo.

I familiari degli ospiti sono stati informati dell’intervento e delle misure adottate dalle autorità.