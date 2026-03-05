Nocera Inferiore aderisce a “Un Albero per il Futuro”: piantato l’Albero di Falcone

Il Comune di Nocera Inferiore ha aderito al progetto nazionale “Un Albero per il Futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

La manifestazione si è svolta mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la Villa Comunale di via Falcone, con la partecipazione degli studenti delle classi 1ª B e 2ª B della scuola secondaria di primo grado del plesso di via Cafiero, per un totale di 39 alunni.

Nei pressi della villetta alle spalle del Tribunale, i ragazzi sono stati protagonisti di un momento educativo che ha unito legalità e tutela ambientale attraverso la messa a dimora di piantine forestali autoctone, destinate a far parte di un grande “Bosco Diffuso” nazionale.

Cuore simbolico dell’iniziativa è stato l’“Albero di Falcone”, riprodotto dalle gemme del ficus che cresce nei pressi dell’abitazione del giudice Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia nel 1992. Un simbolo di memoria e impegno civile che continua a vivere attraverso nuove radici.