Nocera Superiore celebra la Giornata della Donna con la “Via Matris”: svelata anche l’opera della Scarpa Rossa

Un momento di riflessione, memoria e sensibilizzazione dedicato al ruolo delle donne nella società. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Nocera Superiore promuove l’iniziativa “Via Matris”, in programma lunedì 9 marzo alle ore 17 all’Arena Mazzini.

L’evento è organizzato dall’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, in collaborazione con la Commissione consiliare Pari Opportunità, l’Assessorato alle Politiche Sociali, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore e la cooperativa sociale “Il Canguro”. L’iniziativa punta a trasformare la ricorrenza dell’8 marzo in un’occasione concreta di confronto e partecipazione sul tema dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere.

La “Via Matris”, tradizionale percorso di meditazione che ripercorre i dolori della Vergine Maria, sarà proposta in una versione speciale: durante le sette stazioni altrettante donne del territorio racconteranno storie di fede, sofferenza e coraggio, offrendo una testimonianza che unisce spiritualità e impegno civile.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentata l’opera “La scarpa rossa”, realizzata dall’artista Giuseppe Lamberti e donata alla città da un gruppo di imprenditori locali. Il monumento resterà esposto come simbolo permanente contro la violenza sulle donne e come richiamo alla responsabilità collettiva nel promuovere rispetto, dignità e pari opportunità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per rafforzare la sensibilizzazione sui diritti delle donne e favorire una rete sociale e istituzionale capace di sostenere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto.