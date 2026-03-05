Omicidio a Sant’Egidio, la 54enne risponde al giudice: «È provata e preoccupata per i figli»

È apparsa profondamente scossa e segnata da quanto accaduto la donna di 54 anni accusata dell’omicidio del marito, Francesco Vitolo.

È apparsa profondamente scossa e segnata da quanto accaduto la donna di 54 anni accusata dell’omicidio del marito, Francesco Vitolo, avvenuto nella loro abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino.

Nel corso dell’udienza di convalida del fermo, tenutasi nella mattinata, la donna ha scelto di collaborare con gli inquirenti rispondendo a tutte le domande che le sono state rivolte. Secondo quanto riferito dalla difesa, la 54enne sarebbe apparsa molto provata sia per la morte del marito sia per la preoccupazione legata ai due figli rimasti a casa.

Al termine dell’udienza, il suo legale, l’avvocato Concetta Galotto, ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando lo stato emotivo della propria assistita, descritta come fortemente segnata dalla vicenda e in grande apprensione per la situazione familiare.

La vicenda resta ora al vaglio della magistratura, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica dei fatti avvenuti nella villetta della coppia. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’episodio.