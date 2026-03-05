Pagani, distribuzione dei kit per la raccolta differenziata: tre “Domeniche Ecologiche” a marzo

PAGANI – Prosegue sul territorio comunale il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, pensato per sostenere e incentivare una corretta gestione dei rifiuti da parte dei cittadini.

In parallelo con la consegna porta a porta – che dalla prossima settimana interesserà anche la zona Palazzine – il Comune ha organizzato tre “Domeniche Ecologiche” dedicate alla distribuzione dei kit destinati ai residenti di alcune aree della città.

Nei primi tre appuntamenti saranno interessate esclusivamente le seguenti strade: via Barbato, via San Domenico, via Niglio, via dello Stadio, via Cesare Sportelli, via Guerritore e via Sorvello.

Gli incontri si terranno nelle giornate di domenica 8, 15 e 22 marzo, dalle ore 8 alle ore 12, presso l’area mercatale Vasca Pignataro.

Per il ritiro del kit è necessario che l’intestatario dell’utenza TARI si presenti munito di documento di identità valido e codice fiscale.

“Invito i cittadini interessati a partecipare nelle giornate indicate per completare la distribuzione dei mastelli e contribuire insieme a rendere Pagani una città sempre più pulita, responsabile e attenta all’ambiente. La collaborazione di tutti è fondamentale per migliorare la qualità del servizio e raggiungere risultati sempre più importanti nella raccolta differenziata”, ha dichiarato il sindaco Lello De Prisco.