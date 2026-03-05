Parto d’urgenza al Ruggi di Salerno: salvate mamma e neonata prematura alla 29ª settimana

Tutto è iniziato la sera del 19 febbraio, quando alcuni esami ematici hanno evidenziato parametri particolarmente preoccupanti: piastrine molto basse e valori delle transaminasi elevati.

Una corsa contro il tempo che si è conclusa con un doppio lieto fine. All’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, l’intervento rapido e coordinato dei medici ha permesso di salvare una giovane donna incinta e la sua bambina.

La protagonista è una 37enne residente in Costiera Amalfitana, arrivata alla 29ª settimana di gravidanza. Tutto è iniziato la sera del 19 febbraio, quando alcuni esami ematici hanno evidenziato parametri particolarmente preoccupanti: piastrine molto basse e valori delle transaminasi elevati, segnali che hanno subito messo in allerta il personale sanitario.

Il giorno seguente la donna si è recata in ospedale per ulteriori controlli, ma nel giro di poche ore il quadro clinico è peggiorato drasticamente. Le piastrine hanno continuato a scendere rapidamente fino a toccare la soglia critica di 13mila, rendendo necessario un intervento immediato.

Prima di procedere con un parto cesareo d’urgenza, i medici hanno sottoposto la paziente a trasfusioni di piastrine per poter affrontare l’operazione in condizioni di maggiore sicurezza. Solo dopo l’intervento è stata individuata la causa del grave peggioramento: la sindrome HELLP, una rara ma pericolosa complicanza della gravidanza che può mettere seriamente a rischio la vita sia della madre sia del nascituro.

L’operazione ha permesso di salvare entrambe. La piccola Federica è venuta alla luce il 20 febbraio con un peso di circa 1 chilo e 100 grammi. La neonata è stata subito trasferita nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, dove resta sotto stretta osservazione e assistita dal personale specializzato.

Decisivo il lavoro dell’équipe guidata dal primario Giuseppe Laurendi, affiancato dai medici Maurizio Rinaldi e Stefania Rispoli. Importante anche il contributo delle ostetriche Giovanna La Rocca, Melania Amoriello, Maria Di Matteo e Daniela D’Ambrosio, insieme agli infermieri e a tutto il personale sanitario coinvolto.

L’intervento ha messo in evidenza non solo la competenza clinica ma anche l’attenzione umana nei confronti della paziente, seguita e sostenuta durante tutte le fasi dell’emergenza.

Oggi la madre è fuori pericolo, mentre la piccola continua il suo percorso di crescita sotto le cure dei medici: una storia che dimostra come la tempestività e il lavoro di squadra possano fare la differenza anche nelle situazioni più delicate.