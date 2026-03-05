Poggiomarino: 27 chili di hashish nel portabagagli, arrestato 42enne dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Poggiomarino hanno arrestato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nascosto nel portabagagli della propria auto.
L’uomo, di origine marocchina, è stato fermato durante un controllo sul territorio. Nel corso dell’ispezione della vettura – un’Alfa Romeo 159 – i militari hanno scoperto nel cofano posteriore 27 chilogrammi di hashish.
La droga era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli, senza particolari sistemi di occultamento. Non c’erano doppi fondi, telecomandi o altri dispositivi per nascondere lo stupefacente. A tradire il carico è stato anche il forte odore caratteristico dell’hashish, chiaramente percepibile durante il controllo.
Durante le operazioni di sequestro, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto 327 grammi di cocaina pura, presumibilmente destinata al successivo taglio e alla distribuzione sul mercato dello spaccio.
Al termine degli accertamenti, il 42enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Tra i principali Paesi produttori di hashish figura il Marocco, da cui proviene gran parte della sostanza che raggiunge l’Europa attraverso le rotte del traffico internazionale di droga.
Il sequestro effettuato a Poggiomarino rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nell’area vesuviana.