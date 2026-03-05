Regione Campania, Fico annuncia stretta su fondazioni e partecipate: controlli sui finanziamenti

La Regione Campania avvia una ricognizione sulle società partecipate e sulle fondazioni che ricevono fondi pubblici. L’obiettivo, annunciato dal presidente Roberto Fico già in occasione della presentazione del bilancio di previsione, è ridurre i costi di gestione e verificare l’effettiva utilità delle realtà finanziate dall’ente regionale.

Durante l’ultima riunione della Commissione Bilancio, il governatore ha ribadito con chiarezza la linea dell’amministrazione: molte partecipate potrebbero passare a un modello con amministratore unico, eliminando i consigli di amministrazione. Parallelamente è stata avviata una verifica sulle fondazioni che ricevono contributi regionali per capire quali attività svolgano realmente e quale sia l’impatto concreto dei progetti finanziati.

Fico non ha citato casi specifici, ma ha parlato di situazioni in cui enti che ricevono finanziamenti pubblici per organizzare eventi o realizzare produzioni culturali non mostrano attività aggiornate da anni, ad esempio con pagine social ferme al 2020 o progetti finanziati ma mai concretizzati. Da qui la volontà di introdurre un sistema più trasparente e uniforme per l’accesso ai contributi regionali, aperto a tutti e non condizionato da rapporti privilegiati.

In questo quadro si inserisce anche la decisione di azzerare i fondi destinati alla cosiddetta “legge 28”, lo strumento che negli ultimi anni aveva sostenuto iniziative culturali, eventi e progetti legati alla valorizzazione degli spazi pubblici. Il fondo, che negli anni scorsi valeva circa due milioni di euro, è stato cancellato dal bilancio regionale.

Negli ultimi anni la gestione delle domande legate a questa misura era stata affidata a Scabec, società in house della Regione impegnata nella promozione del patrimonio culturale campano. Una modalità che la nuova amministrazione intende superare introducendo criteri più chiari e procedure standardizzate.

Tra le realtà finite al centro dell’attenzione c’è anche la Fondazione Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza, ente senza scopo di lucro istituito nel 2008 per sostenere le politiche regionali in materia di legalità, riutilizzo dei beni confiscati e supporto alle vittime innocenti della criminalità. La fondazione, presieduta da don Antonio Palmese e con Enrico Tedesco come segretario generale, gestisce diversi progetti regionali, tra cui quelli legati al sostegno socio-educativo delle vittime e alla promozione dei punti lettura.

Negli ultimi giorni i vertici della fondazione hanno incontrato sia il presidente Fico sia alcuni consiglieri di maggioranza per chiarire il futuro dei finanziamenti. L’obiettivo, secondo quanto trapela da Palazzo Santa Lucia, non sarebbe quello di bloccare le risorse ma di verificare con maggiore attenzione l’efficacia delle attività sostenute con fondi pubblici.