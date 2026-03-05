Salerno, salvato da maltrattamenti: il cane “Cuore” cerca una famiglia

Per anni non ha avuto nemmeno un nome. Per chi avrebbe dovuto prendersi cura di lui era soltanto “un essere animato”, lasciato a vivere negli spazi esterni della casa e spesso dimenticato persino al momento dei pasti.

Oggi quel cagnolino ha finalmente un’identità: i volontari che lo hanno salvato dalle condizioni in cui viveva lo hanno chiamato Cuore. Il cane, che si trova a Salerno, ha circa tre anni e pesa una ventina di chili. Attualmente vive in un box, in attesa che qualcuno decida di adottarlo e offrirgli la possibilità di conoscere una vera famiglia.

Nonostante le sofferenze vissute, Cuore si è rivelato un animale dal carattere dolce ed equilibrato. Va d’accordo sia con gli altri cani sia con i gatti e dimostra grande affetto anche verso i bambini.

Chi desidera accoglierlo in casa e regalargli finalmente una vita fatta di attenzioni, coccole e serenità può contattare il numero 3486839811 per ricevere maggiori informazioni sull’adozione.