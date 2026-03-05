San Marzano sul Sarno, aggredisce la madre e tenta di strangolarla dopo un litigio: 30enne allontanata da casa

Negli ultimi due anni, la trentenne avrebbe più volte aggredito la madre con pugni, graffi e spintoni, arrivando in alcuni casi anche a tentativi di strangolamento.

Momenti di forte tensione a San Marzano sul Sarno, dove una donna di 30 anni è stata allontanata dall’abitazione familiare con il divieto di avvicinamento alla madre, vittima di ripetuti episodi di violenza.

Il provvedimento cautelare è stato disposto dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore e successivamente confermato dal Tribunale del Riesame di Salerno. La trentenne è accusata di maltrattamenti nei confronti della madre, culminati in un grave episodio durante il quale avrebbe tentato di strangolarla al termine di una lite.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’ultima aggressione sarebbe scoppiata dopo che la madre si era rifiutata di prestarle il tablet. La discussione sarebbe degenerata rapidamente: la donna avrebbe spinto la madre a terra per poi cercare di soffocarla.

Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere una situazione di violenze reiterate nel tempo. Negli ultimi due anni, infatti, la trentenne avrebbe più volte aggredito la madre con pugni, graffi e spintoni, arrivando in alcuni casi anche a tentativi di strangolamento.

La vittima viveva ormai in un costante stato di paura, tanto da evitare di restare sola in casa con la figlia per timore di nuove reazioni violente. La vicenda è venuta alla luce dopo la denuncia presentata dalla donna, esasperata dalle continue minacce e aggressioni, come riporta “L’Occhio di Salerno”.

Le liti tra madre e figlia, secondo quanto ricostruito, sarebbero nate spesso per motivi banali: dal rifiuto di prestare l’auto alla richiesta di acquistare lenti a contatto, fino all’episodio più recente legato al tablet. In altre circostanze la trentenne sarebbe rientrata in casa in stato alterato, arrivando anche a lanciare oggetti contro le pareti.

Anche alcuni familiari, ascoltati dai carabinieri, avrebbero confermato il clima di forte tensione che si era creato all’interno dell’abitazione.

I giudici del Riesame hanno ritenuto l’allontanamento dalla casa familiare una misura necessaria per evitare il rischio di nuovi episodi di violenza, sottolineando la preoccupante tendenza dell’indagata a reagire ai contrasti familiari con aggressività. Misure meno restrittive, secondo il Tribunale, non sarebbero state sufficienti a garantire la sicurezza della vittima.