San Valentino Torio premio “Cuore di Aliante” a Gratteri

Il parroco don Alessandro Cirillo e il sindaco Michele Strianese incontrano il procuratore capo di Napoli per il conferimento del riconoscimento

L’incontro a Napoli per il premio 2026

Una mattinata carica di emozione per la comunità di San Valentino Torio. Il parroco Alessandro Cirillo e il sindaco Michele Strianese hanno incontrato, nel suo ufficio personale presso la Procura della Repubblica di Napoli, il procuratore capo Nicola Gratteri per il conferimento del premio “Cuore d’Aliante” edizione 2026.

Il riconoscimento viene assegnato a personalità che si distinguono per l’impegno quotidiano e per la dedizione profusa al servizio degli altri, nel solco dell’amore evangelico ispirato a San Valentino, prete e martire.

Un riconoscimento per l’impegno nella lotta alla criminalità

Il premio è stato conferito al dottor Gratteri per la sua attività costante e rigorosa nella lotta alle organizzazioni criminali diffuse nel Mezzogiorno e oltre. Un impegno che comporta sacrifici personali rilevanti, tra cui la necessità di vivere sotto scorta per le minacce della criminalità organizzata.

Nel corso dell’incontro, il procuratore ha raccontato il lavoro svolto per Napoli, per l’hinterland e per l’intera Regione Campania. La delegazione ha presentato brevemente la realtà della “Città degli Innamorati”, la festa patronale e la kermesse Saint Valentine in Love, rivolgendo a Gratteri un augurio sincero di buon lavoro a nome dell’intera comunità civile e religiosa, affinché possa proseguire con determinazione nel servizio allo Stato.

