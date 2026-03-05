Sciopero Busitalia Campania il 6 marzo 2026: stop di 4 ore al trasporto pubblico

Le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale per venerdì 6 marzo 2026.
L’agitazione sindacale interesserà la fascia mattutina, con uno stop del servizio dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e potrebbe causare disagi alla circolazione degli autobus urbani ed extraurbani.
La società Busitalia Campania, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha comunicato che durante la fascia oraria dello sciopero i servizi di trasporto potrebbero non essere garantiti in caso di adesione del personale.
Pertanto, i passeggeri sono invitati a programmare con anticipo i propri spostamenti e a tenersi aggiornati su eventuali variazioni del servizio.
Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli sullo sciopero è possibile consultare il sito ufficiale di Busitalia Campania.